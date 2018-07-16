Переговоры Путина и Трампа в Хельсинки. Итоги

Владимир Путин и Дональд Трамп положительно оценили результаты своей первой полноформатной двусторонней встречи. В понедельник она прошла в Хельсинки. Беседа президентов двух стран продлилась дольше, чем планировалось. Лидеры обсудили ситуацию в Сирии и на востоке Украины, перспективы двустороннего экономического сотрудничества, разногласия вокруг проекта газопровода "Северный поток-2", проблему так называемого российского вмешательства в американские выборы и другие вопросы.

В те временные рамки, что службы протокола приблизительно отвели на переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, президенты, конечно же, не укладываются. К журналистам они выходят только спустя два с лишним часа, и подводят итоги первого, полноценного российско-американского саммита, передает "ТВ Центр".

"Переговоры прошли в откровенной атмосфере. Мы рассмотрели наши отношения. Всем очевидно, что отношения в кризисе. Однако объективных причин для этого нет. Сегодня и Россия, и США сталкиваются с общими угрозами. Справиться с этим можно только объединяя усилия. Сегодняшние переговоры наметили, что мы оба хотели бы нормализовать отношения", - сказал Путин.

"Если мы хотим решить проблемы, нам нужно сотрудничать. Во времена Холодной войны отношения между нашими странами были лучше. Но это изменилось четыре часа назад. Я уверен в этом. Диалог между нами. Я, скорее всего, возьму на себя риск, чтобы начать нормализовывать отношения", - заявил Трамп.

В зале, который рассчитан всего на двести человек, аншлаг. Российских и американских журналистов рассаживают по разные стороны, разгородив специальным забором. Вопросы задают по очереди. Круг тех, что волнует представителей США, вполне ожидаем. Почти все они касаются якобы вмешательства России в американские выборы.

"Я спросил сегодня об этом президента Путина прямо в лицо. И он заверил меня, что Россия не имеет к этому никакого отношения. И я ему верю. Никакого сговора не было. Я победил в честной борьбе", - уверен Трамп.

Эту тему бесконечно подогревали и перед началом встречи Путина с Трампом, создавая негативный фон. За два дня до саммита в Хельсинки Минюст США неожиданно выдвинул новые обвинения против 12 россиян, которые якобы каким-то образом повлияли на президентские выборы в США.

"Последнее обвинение в адрес якобы сотрудников наших спецслужб. Пожалуйста, я же на это ответил. Есть межправсоглашение. Присылайте, пожалуйста, официальный запрос. Пусть комиссия Миллера пришлет нам запрос. Мы проведем соответствующую работу и ответим. Можно расширить это сотрудничество, но тогда только на взаимной основе. Мы тогда тоже будем ждать от американской стороны доступа к тем лицам, которых мы считаем сотрудниками спецслужб. Давайте предметно обсуждать и не использовать российско-американские отношения в качестве разменной карты во внутриполитической американской борьбе", - прокомментировал Путин.

Журналист: Вы хотели бы, чтобы Трамп выиграл?

Путин: Да, потому что он говорил, что хочет нормализовать отношения.

Эту мысль Трамп сегодня повторил несколько раз, что наверняка заставило напрячься многих его недругов в Вашингтоне. Европейские лидеры тоже наблюдали за этими переговорами с опасением. Некоторым из них от Трампа досталось ранее. Великобританию он раскритиковал за мягкий сценарий Brexit. Германию за "Северный поток-2", угрожая всем участникам данного проекта санкциями. При этом Путина американский лидер называл конкурентом, с которым нужно вести диалог.

"Северный поток-2" - это лишь одна из тем, которая поднималась на этих переговорах. В этом же списке Украина, Иран, КНДР и, конечно же, Сирия. Владимир Путин отметил, что этот вопрос он обсуждал накануне и с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Россия готова предоставить военно-транспортные самолёты для переброски гуманитарных грузов в Арабскую республику.

По сирийской проблеме Россия и США могли бы работать совместно, подчеркнул Путин. И даже стать лидерами организации мирного процесса в этой стране. Тем более, что наработки по ряду вопросов взаимодействия уже есть. Наши военные успешно сотрудничают. Белый дом не против. Но, как заявил на днях госсекретарь Майк Помпео, мяч сейчас на стороне России. Путин воспринял это буквально.

Дональд Трамп пообещал передать этот мяч своему сыну, а также поздравил Владимира Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу. Президент США сообщил, что следил за играми - смотрел, в частности, финал и оба полуфинальных матча, - и признался, что ему было очень интересно.

Отвечая на вопрос о том, что во время визита Дональда Трампа в Россию ещё в его бытность бизнесменом, спецслужбы якобы собирали компромат него самого и на его семью, Владимир Путин заявил, что на последний Петербургский экономический форум например приезжали более 500 американских бизнесменов - и неужели журналисты верят, что по каждому из них велась некая "оперативная работа" и сбор компромата.

"Когда господин Трамп приезжал в Москву в качестве бизнесмена, я даже не знал, что он там находится. Большей ерунды трудно представить, выбросьте шелуху из головы. Вы думаете, мы по каждому из них организуем оперативную работу и собираем какой-то компромат? Большей ерунды трудно себе представить просто. Выбросите, пожалуйста, эту шелуху из головы", - сказал Путин.

Эту встречу все уже называют главным мировым политическим событием лета. И действительно, президенты Путин и Трамп до этого если и встречались, то только в рамках каких-то мероприятий. А вот полноценный российско-американский саммит проходит впервые. И это крайне важно именно сейчас, потому что за несколько лет отношения между нашими странами деградировали до рекордно низкого уровня, что не отвечает интересам ни Москвы, ни Вашингтона.

Сегодня лидеры государств попытались начать работу по разбору завалов в российско-американских отношениях. И, судя по заявлениям президентов, вроде бы получилось.

О каких-то конкретных договоренностях речи, конечно же, пока не идет. Но те направления, где Москва и Вашингтон могли бы работать совместно, явно определены.

Александр Панюшкин, Владимир Черных, Сергей Ким, "ТВ Центр", Хельсинки.