Специалисты подводят итоги ЧМ по футболу в России

Чемпионат завершён - специалисты подводят итоги. Наша сборная, вопреки прогнозам пессимистов, доказала, что может играть на уровне сильнейших команд мира. А организация турнира - признана лучшей в истории футбола. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, его оценку сегодня поддерживают авторы многочисленных публикаций в зарубежной прессе, в том числе американской. Интересно, что именно из США в Россию приехало больше всего иностранных болельщиков.

Болельщики со всего мира не скупятся на комплименты! Президент ФИФА назвал этот чемпионат лучшим в истории, а еще он стал самым непредсказуемым и зрелищным, передает "ТВ Центр". Домой отправились явные фавориты! А вот "темные лошадки", наоборот, показали фантастическую игру. 32 национальные сборные, 64 матча, 169 забитых голов. Но самое главное то, что цифрами не измеришь - атмосфера грандиозного футбольного праздника.

Паспорт болельщика, заменяющий визу, будет действовать до конца 2018. Иностранцы по нему могут неоднократно въезжать в нашу страну.

"Многие люди познакомились с нашими городами, с людьми нашими открытыми познакомились, и у миллионов людей изменилось мнение о нашей стране, это результат. Сотни, если не тысячи волонтёров были задействованы во всех городах! Им тоже слова благодарности хочется выразить. Потому что они встречали и провожали наших гостей, сопровождали их", - сказал президент России Владимир Путин.

Волонтеров отдельно поблагодарил и президент ФИФА. На итоговой пресс-конференции привычный деловой костюм Джанни Инфантино сменил на красную куртку добровольца, волонтёров на этом чемпионате было 35 тысяч. Матчи принимали 11 городов. В каждом теперь аэропорт мирового уровня, новые дороги, гостиницы, инфраструктура. 12 первоклассных спортивных арен - уникальное футбольное наследие.

Сборная России - бесспорно, главное открытие чемпионата! Головокружительный старт. Затем победа над командой Египта. Именно Россия смогла отправить домой испанцев - несокрушимую "красную фурию". И впервые в современной истории пробилась в 1/4 финала. Хотя изначально занимали последнюю строчку в рейтинге ФИФА.

"Миллионы людей, вот кто бы чего не говорил, не ожидали такого результата от нашей команды. Мы можем быть горды, что у нас появился такой тренер замечательный, причем российский тренер. Мы можем гордиться свое командой. Ребята показали характер и качество игры", - прокомментировал игру сборной России Путин.

Нападающие сборной России Артем Дзюба и Денис Черышев вошли в символическую команду футболистов, совершивших прорыв на этом чемпионате, а теперь еще и претендуют на звание "автор лучшего гола"!

Запомнится мундиаль и огромным количеством флэш-мобов. Чего только один знаменитый жест Дзюбы стоит.

А еще были кокошники, продажи которых выросли в пять раз, сосиски в тесте, приносящие удачу, нога Акинфиева, ну и конечно знаменитые усы надежды! Эмоциональный Неймар, бразильцы, устроившие в столичной подземке яркий карнавал и грозные, но трепетные исландцы со своим боевым кличем и калинкой в знак признательности.

Наших болельщиц признали самыми красивыми. Блистала на трибуне и президент Хорватии Колинду Грабар-Китарович в окружении хорватских же болельщиков.

"От имени хорватских болельщиков, спасибо России за сердечный приём! Вы прекрасные хозяева", - сказала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Чуть более емкую, но эмоциональную оценку нашей стране дал бразилец Томер Савойя. Фраза стала крылатой, а сам Савойя, похоже, не спешит уезжать из России.

"Гражданство! Гражданство! Владимир Владимирович. Это русские люди. So please подарите мне гражданство, пожалуйста", - написал он в Instagram.

Главная футбольная улица, несомненно, Никольская! А ведь были фан-зоны, да и на самой Красной площади открыли "Парк футбола".

"Мы часто поругиваем наших болельщиков, и часто бывает болельщики - люди эмоциональные. Но как оказалось, они не только очень эмоциональные, но и ответственные люди, и я даже откровенно говоря удивился. Хочу их отдельно поблагодарить за то отношение, которое они вдохнули во все это мероприятие. Конечно, нельзя сказать и слова благодарности нашим гостям - иностранным болельщикам. Обратите внимание на то, как нас попугивали. Что англичане приедут - хулиганить будут, но все вели себя просто прекрасно", - оценил Путин.

Этот чемпионат вообще разрушил все стереотипы. Теперь мир знает! Россия - гостеприимная страна! А еще очень красивая, достаточно взглянуть на панорамы городов. Кстати, продажи открыток с их изображением выросла в десять раз.

Открытки с Никольской разлетелись по всему миру. География такова, что некоторые отправления еще просто не успели доставить адресату. Чемпионат закончился, а воспоминания надолго останутся. Кто знает, быть может кто-нибудь на другом конце земного шара, лет через десять. Возьмет в руки вот такую открытку и вспомнит те счастливые дни, проведенные в нашей стране.

Праздник закончился. Но ведь это лишь начало нового футбольного цикла. Через четыре года чемпионат принимает Катар и совершенно обоснованно у нас на предстоящий мундиаль большие планы.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".