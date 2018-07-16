Волонтеры ФИФА поддерживают Собянина и переходят в его штаб

О российском чемпионате мира по футболу в понедельник зашел разговор в беседе мэра Москвы с волонтёрами, которые работали в столице во время мундиаля. Сергей Собянин рассказал добровольцам о том, какой путь преодолела столица, чтобы провести большой спортивный праздник. Мэр поблагодарил за помощь тех, кто помогал болельщикам не потеряться в мегаполисе. В свою очередь волонтёры - из регионов предложили остаться в Москве и поработать в предвыборном штабе Сергей Собянина.

Целый месяц Москва была столицей не только нашей страны, но и всего футбольного мира. И справилась с таким почетным званием на отлично! Более трех миллионов болельщиков, которые за прошедший месяц посетили столицу в один голос заявляют - такого не ожидали. Организация турнира, безусловно, впечатлила всех, но вот что отметили в большей степени - так это гостеприимство россиян. За это отвечали волонтеры, которые первыми встречали болельщиков на вокзалах и в аэропортах, передает "ТВ Центр".

"Чудесные люди приезжали, чудесные люди - болельщики. Они очень веселые! С ними прекрасно общаться! Ты рассказываешь им о культуре своей страны, они рассказывают тебе о культуре своей", - делится впечатлениями волонтер Адам Ливанский.

В таком ключе даже самые сложные вопросы, которые возникали у иностранца, решались легко и с улыбкой. Подходили с самыми разными проблемами: например, как быстрее всего добраться до стадиона или фан-зоны. Объясняли волонтеры, как пользоваться столичной подземкой или, к примеру, взять напрокат велосипед. Некоторые болельщики были так благодарны, что даже делали предложения девушкам-волонтерам, не отходя от информационной стойки. Масштабный праздник футбола, конечно, завершился, но вот эмоции еще долго останутся в памяти.

"Это грандиозное событие для нашей страны и для всего мира! Это позитив эмоций, это доброта, теплота, которые дарили все люди, волонтеры всем людям, которые приехали к нам на чемпионат, и они эту частичку тепла увезли с собой. Вот наша миссия!" – уверена волонтер Светлана Гаврилина.

Миссия однозначно выполнена - они влюбили в Москву весь мир!

"Для миллиардов людей мы предстали другой страной и другим городом, о котором они не знали. Благодаря кому? Вы стали душой нашего города! Вы стали лицом нашей Москвы и нашей страны. Вы справились с тем, что мы стали лучшим городом на планете для проведения чемпионата мира по футболу! Да? И нас с вами наполняет ответственность за то, чтобы та атмосфера, которая сложилась в нашем городе, осталась с нами навсегда! Чтобы этот праздник был с нами всегда!" – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Чтобы принять чемпионат мира по футболу, Москва действительно проделала немалую работу. В столице появились новые дороги и станции метро. Пешеходные улицы и парки. Довольны не только сотни тысяч туристов, но и сами москвичи, которых немало и среди волонтеров. Поэтому многие и решили продолжать помогать Москве и дальше - уже как волонтеры штаба Сергея Собянина.

"Надо сказать спасибо нашему мэру за то, что он сделал для нашей Москвы. То, что он сделал Москву мегаполисом мира. Вот то, что он сделал современным, удобным и таким вот просторным городом. Поэтому я решил стать волонтером штаба Сергея Собянина и помогать ему на протяжении всего пути предвыборного", - сказал волонтер Михаил Кулаков.

"Нам необходимо продолжать дальнейшую деятельность в качестве волонтеров. Это зона роста, которую необходимо покорять для самого себя. Лучшей возможностью для этого стал штаб Сергея Семеновича Собянина предвыборный. И мы решили, собственно говоря, присоединиться и помочь Москве снова одухотвориться новыми решениями", - пояснил свое решение волонтер Александр Рязанцев.

О возможности присоединиться к штабу попросили у мэра лично - на встрече.

- Мы закончили этот чемпионат мира, но впереди у нас много задач - впереди еще пол лета. И мы знаем, что совсем недавно вы открыли свой предвыборный штаб. И мы дальше хотим помогать Москве! Правда, ребята?

- Для меня это очень важно! Спасибо вам! Мы вместе сделаем Москву лучше!

Александра Сергомасова, Илья Ушаков, Виктор Мальцев, Александр Савин, Илья Титов. "ТВ Центр".