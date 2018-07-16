Президент Финляндии посетит Россию с визитом 22 августа

Президент России Владимир Путин сообщил, что его финский коллега Саули Ниинистё посетит Москву с визитом 22 августа для обсуждения двусторонних отношений. Ранее в Хельсинки завершился российско-американский саммит. Свои переговоры с Дональдом Трампом Путин назвал "очень содержательными и полезными".

Президент России Владимир Путин сообщил, что его финский коллега Саули Ниинистё посетит Москву с визитом 22 августа. Об этом пишет ТАСС.

"Что касается двусторонних отношений, то мы сможем подробно поговорить об этом во время твоего визита в Россию 22 августа", - сказал Путин во время разговора с Ниинистё.

Вместе с тем свою встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом Путин оценил как "очень содержательную и полезную". Кроме того, Финляндию, в которой 16 июля проходил российско-американский саммит, Путин назвал "настоящей политической столицей".

Первые полноценные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки продолжались почти пять часов. Как признался Путин, "расчистить все завалы" не удалось, но они с Трампом хорошо поговорили и стали лучше друг друга понимать.