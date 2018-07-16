"Русский букер" не будет вручать награды в этом году

Организаторы литературной премии "Русский букер" решили не вручать награды в 2018 году из-за отсутствия денег. Если спонсора не найдут к зиме, премию могут закрыть.

"Русский букер" в 2018 году не будет вручаться из-за отсутствия спонсора. Литературная премия оказалась на грани закрытия из-за отсутствия денег, передает ТАСС.

По словам представителей премии, если спонсоры не найдутся до конца года, правление фонда "Русский Букер" начнет процедуру закрытия премии.

"Русский Букер" был основан в 1991 году. Лауреатами премии в разные годы становились Василий Аксенов, Владимир Маканин, Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Петр Алешковский и другие.