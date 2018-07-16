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Трампу посоветовали проверить подаренный Путиным мяч на жучки

20:32
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал выступление президента США Дональда Трампа на пресс-конференции с его российским коллегой Владимиром Путиным "признаком слабости". Он не исключил, что в мяч, который президент России подарил Трампу, встроено подслушивающее устройство.

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм рекомендовал президенту США Дональду Трампу проверить подаренный ему российским лидером Владимиром Путиным мяч с символикой ЧМ-2018 на наличие прослушки.

"Я бы никогда не позволил проносить его (мяч) в Белый дом", - написал он в Twitter.

Оценивая завершившийся саммит Россия-США, Грэм указал, что Трамп не использовал встречу с Путиным для того, чтобы оказать нажим на Россию. "Такой ответ Трампа будет рассматриваться Россией как свидетельство слабости и в итоге создаст новые проблемы", - уверен он.

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