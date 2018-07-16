Матвиенко об итогах встречи Путина и Трампа: мир несколько успокоится

Оценивая итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила сложившуюся в ходе встречи "атмосферу доверия", а также уважительное отношение собеседников друг к другу. Она также подчеркнула, что диалог России и США "имеет огромное значение для стабильности в мире".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала состоявшийся в Хельсинки саммит президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее слова приводит ТАСС.

"Ждать завтра конкретных практических результатов не получится. Нужен терпеливый, длительный диалог, продолжение контактов, продолжение выработки взаимоприемлемых для обоих государств решений. Но мне кажется, что сейчас мир несколько успокоится", - сказала председатель Совфеда.

Она также отметила сложившуюся в ходе встречи "атмосферу доверия", а также уважительное отношение каждого собеседника к точке зрения партнера. Матвиенко также подчеркнула, что "невозможно было не почувствовать позитив, который исходил из этой встречи".

Вместе с тем спикер Совфеда обратила внимание на большую роль диалога лидеров России и США, который "имеет огромное значение для стабильности в мире", призвав при этом к аккуратности в оценках, так как позиции двух сторон "требуют осмысления".

Первые полноценные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки продолжались почти пять часов. Главы государств обсудили все ключевые вопросы текущей повести дня, включая ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине, а также борьбу с террористической угрозой. Как признался Путин, "расчистить все завалы" не удалось, но они с Трампом хорошо поговорили и стали лучше друг друга понимать.