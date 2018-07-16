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Нетаньяху высоко оценил заявления Путина и Трампа по Израилю

21:25
  • понедельник
  • 16 июля 2018

В Израиле прокомментировали итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Так, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху дал понять, что высоко ценит координацию с Россией и глубокую приверженность США безопасности Израиля.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прокомментировали итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, в ходе которых затрагивалась тема поддержки еврейского государства. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Нетаньяху высоко ценит координацию с Россией в вопросах безопасности и позицию, ясно выраженную президентом Путиным относительно необходимости имплементации соглашения 1974 года о разъединении между Израилем и Сирией", - говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении израильской стороны подчеркивается, что Нетаньяху "приветствует глубокую приверженность США и президента Трампа безопасности Израиля".

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам саммита Трамп отметил, что Штаты заинтересованы в совместной работе с Россией по урегулированию конфликта в Сирии, добавив, что Москва и Вашингтон выступают за обеспечение безопасности еврейского государства.

Первые полноценные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки продолжались почти пять часов. Главы государств обсудили все ключевые вопросы текущей повести дня, включая ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине, а также борьбу с террористической угрозой.

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