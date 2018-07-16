Сальвини предложил Путину и Трампу провести следующий саммит в Италии

Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини написал у себя в Facebook, что хотел бы видеть свою страну местом следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, это был бы "мощный и смелый разговор о безопасности, мире, работе и экономическом росте".

Итальянский вице-премьер, министр внутренних дел Маттео Сальвини предложил свою страну в качестве места для следующей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.

"Мы бы хотелось, чтобы следующий саммит прошел в Италии - для мощного и смелого разговора о безопасности, мире, работе и экономическом росте. Хорошей работы, президенты!", - написал политик у себя в Facebook.

Ранее в ходе предвыборной кампании Сальвини уже заявлял, что приложит все усилия, чтобы организовать встречу российского и американского лидеров, если возглавит правительство.

Первые полноценные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля продолжались почти пять часов. Главы государств обсудили все ключевые вопросы текущей повести дня, включая ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине, а также борьбу с террористической угрозой.