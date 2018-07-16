Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом в Хельсинки

По итогам встречи в Хельсинки с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин поделился некоторыми итогами переговоров. По его словам, стороны договорились на экспертном уровне проработать вопрос урегулирования кризиса на Украине, а также продолжать прикладывать усилия к разрешению сирийского конфликта. При этом Путин вновь выразил приверженность СВПД и призвал перестать бездоказательно обвинять Москву во вмешательстве в американские выборы.

Президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями от первой полноформатной встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки, рассказав о некоторых достигнутых договоренностях и затронутых в ходе беседы темах. Его слова приводит РИА "Новости".

В первую очередь, российский президент подчеркнул, что тема санкций не обсуждалась, сам саммит носил "разминочный характер", так что "особых ожиданий" от него не было. При этом Путин отметил, что обговорить удалось все заявленные вопросы и "на потом" ничего не оставили.

Как заявил Путин, они с Трампом договорились на экспертном уровне проработать вопрос урегулирования кризиса на Украине.

Вместе с тем российский президент обратил внимание, что Москва и Вашингтон находятся на правильном пути по разрешению сирийского конфликта, но при этом президент САР Башар Асад уже предпринял попытки активизировать политический диалог, а оппозиция - нет.

Что касается ядерной сделки с Ираном, Путин дал понять, что инициатива Штатов по выходу из СВПД не должна стать причиной распада соглашения. При этом глава государства добавил, что позиция России по ядерной программе Ирана остается неизменной.

Также Путин вновь затронул тему обвинений в адрес России по поводу вмешательства в президентские выборы в Штатах. По словам российского лидера, Москва не имеет никакого отношения к этому и тем более не намерена каким-либо образом участвовать в выборах в Конгресс. При этом Путин призвал дождаться окончания разбирательства по этому делу в американском суде.

Говоря о возможности встречи с Трампом в будущем, Путин сообщил, что конкретная дата пока не определена, однако есть вероятность такого события на полях саммитов в Азии и Аргентине. Глава российского государства заключил, что его американский коллега - "квалифицированный" человек, умеющий слушать, но остающийся при своем по многим вопросам.