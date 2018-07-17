Путин: попытки Запада изолировать Россию провалились

После саммита Владимир Путин дал интервью американскому каналу Fox News. Президент заявил, что усилия Запада по изоляции России провалились. Глава государства также отметил - попытки противостояния Москвы и Вашингтона должны прекратиться, а вместо этого следует искать пути решения общих проблем и вызовов.

Усилия по изоляции России провалились, об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки. "Я думаю, и вы видите, что эти усилия (по изоляции России — прим. ред.) провалились, они и не могли увенчаться успехом", - приводит слова российского лидера "Газета.Ru".

И уже по традиции журналист канала задал вопрос о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы.

"Смотрите, все говорят о каком-то мнимом вмешательстве России в предвыборную кампанию, в ход избирательной кампании. Я уже говорил это в 2016 году и хотел бы сейчас повторить, и хотел бы, чтобы ваши американские зрители услышали мой ответ. Во-первых, Россия как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов, тем более в выборы. Если вы наберетесь терпения, вы услышите весь ответ. Это первое. Второе. Я говорил в 2016 году, хочу повторить сейчас. Ведь о чем шла речь? О вскрытии почты одного из кандидатов от Демократической партии. Там была какая-то подтасовка фактов? Это чрезвычайно важная вещь. Хочу, чтобы американцы об этом услышали. Кто-то подтасовал факты, кто-то вбросил ложную информацию – нет. Те хакеры, о которых говорилось все время, (я сейчас к этому вернусь, не переживайте) вскрыли почту, как нам говорят, и там была информация о том, что внутри Демократической партии происходят манипуляции в пользу одного из кандидатов. Все. И руководство исполнительных органов партии ушло в отставку, насколько я помню. То есть они признали этот факт. На мой взгляд, это самое главное. Нужно прекратить манипуляции общественным мнением в Соединенных Штатах и извиниться перед избирателями за то, что это было сделано, а не искать виновных, которые якобы это сделали", - пояснил Путин.