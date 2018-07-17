Количество ДТП с нетрезвыми водителями сократилось на 20%

Количество аварий с нетрезвыми водителями в России сократилось на 20%. С января по май 2018 года произошло 3,5 тысячи таких аварий. А в тот же период 2017-го их было 4,4 тысячи.

В России на 20% сократилось количество ДТП, которые произошли по вине пьяных водителей. Об этом пишет газета "Известия".

В ГИБДД отметили, что в январе–мае 2018 года произошло 3,5 тысячи таких аварий. При этом, в тот же период 2017-го их было 4,4 тысячи

Количество таких ДТП снижалось и раньше. По итогам 2017 года их было почти на 5% меньше, чем в 2016-м (15 тысяч и 15,6 тысячи соответственно).

В Госавтоинспекции подчеркнули, что ситуация с пьянством за рулем действительно улучшилась. Там отметили, что сейчас пресекать "пьяные" ДТП помогают активные граждане, которые жалуются на нетрезвых водителей в том числе через соцсети и мессенджеры в специальных группах ГИБДД.