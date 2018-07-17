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Названы регионы с самой грязной питьевой водой

08:32
  • вторник
  • 17 июля 2018

Вологодская область возглавила список регионов, в которых питьевая вода не соответствует требованиям безопасности. Об этом гласят данные Роспотребнадзора по итогам прошлого года. Далее в перечне идут Костромская и Курганская области, а также Карачаево-Черкесия.

Антирейтинг российских регионов с самой грязной питьевой водой возглавила Вологодская область, пишет газета "Известия".

По данным Роспотребнадзора, доля россиян, обеспеченных безопасной питьевой водой, в 2017 году выросла до 91,5%. В 2015 их было 90,4%. Однако в некоторых регионах менее половины местных имеют доступ к питьевой воде, соответствующей нормам безопасности. В Вологодской области этот показатель составляет только 45%.

Далее в перечне идут Костромская область и Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) с показателем 66,7%, затем Курганская область — 69,3%. В остальных регионах качественной питьевой водой обеспечено более 70% населения.

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