Маккейн назвал переговоры Трампа с Путиным "трагической ошибкой"

Американский сенатор Джон Маккейн назвал саммит в Хельсинки позорным. По мнению политика, Трамп показал "неспособность сопротивляться" Путину и это его сознательный выбор.

Американский сенатор Джон Маккейн назвал переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина "трагической ошибкой", передает "Газета.Ru".

Политик рассказал, что "наивность, эгоизм и сочувствие автократам" Трампа нанесли ущерб США, который сложно подсчитать. И хотя Трампа сопровождали "компетентные и патриотически настроенные советники", президент допустил "болезненные и необъяснимые просчеты и капитуляции".

Также недоволен переговорами бывший посол США в России Майкл Макфол.

"Путин только что одержал фантастическую победу в Хельсинки… Планка ожиданий для Трампа была очень низкой. Все, что от него требовалось, — это оказать хоть какое-то сопротивление. Он принял решение этого не делать. Глубоко разочаровывает", - написал он в своем Twitter.

Накануне в Хельсинки состоялась первая полноценная встреча Путина и Трампа. Российский лидер назвал беседу "очень содержательной".