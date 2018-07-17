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На Гавайях кусок лавы упал в катер с людьми

08:49
  • вторник
  • 17 июля 2018

На Гавайях кусок лавовой породы вулкана Килауэа упал на крышу прогулочного катера, пострадали 23 человека. Туристы ехали смотреть, как лава стекает в море.

От вулканической бомбы на Гавайях пострадали 23 туриста, передает РИА Новости.

Из лавового потока вылетел кусок породы размером с баскетбольный мяч, который пробил крышу лодки и упал в пассажирское отделение. Пострадали 23 человека – одну женщину госпитализировали с переломом бедра, все остальные получили ушибы и ожоги. Всего на борту находились 49 человек.

Сообщается, что судно везло туристов посмотреть, как раскаленные потоки из вулкана Килауэа впадают в океан.

Извержение вулкана Килауэа, одного из самых активных действующих на Земле, началось 3 мая и продолжается до сих пор. Потоки лавы уничтожили уже около 700 домов, около 10 тысяч людей эвакуированы.

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