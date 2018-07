На Гавайях кусок лавы упал в катер с людьми

От вулканической бомбы на Гавайях пострадали 23 туриста, передает РИА Новости.

Из лавового потока вылетел кусок породы размером с баскетбольный мяч, который пробил крышу лодки и упал в пассажирское отделение. Пострадали 23 человека – одну женщину госпитализировали с переломом бедра, все остальные получили ушибы и ожоги. Всего на борту находились 49 человек.

Сообщается, что судно везло туристов посмотреть, как раскаленные потоки из вулкана Килауэа впадают в океан.

Извержение вулкана Килауэа, одного из самых активных действующих на Земле, началось 3 мая и продолжается до сих пор. Потоки лавы уничтожили уже около 700 домов, около 10 тысяч людей эвакуированы.

PHOTOS: A lava bomb punctured the roof of a tour boat in Hawaii, injuring 23 people, as Kilauea volcano continues to spill into the ocean.



4 passengers taken by ambulance to the hospital, one seriously injured with a fractured femur. - HCCDA pic.twitter.com/V6sv4i8Ykb