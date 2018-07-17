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Более 50 человек отравились шаурмой в Кызыле

09:20
  • вторник
  • 17 июля 2018

В столице Тувы Кызыле отравились 53 человека, предположительно, шаурмой. Известно, что все пострадавшие – от 4 до 69 лет – покупали продукцию в одном киоске.

В Тыве следователи начали проверку из-за массового отравления, сообщает ТАСС.

В больницы Кызыла обратились 53 человека – от 4 до 69 лет - с признаками отравления. Известно, что они покупали шаурму в одном и том же киоске. По данным главы республики Шолбан Кара-оола, пострадавшие отравились привозным из-за пределов Тувы мясом курицы.

Состояние пострадавших стабильное. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Киоск, в котором продавали шаурму, закрыт.

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