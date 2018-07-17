Путин посоветовал журналисту Fox News изучить ролик о новом оружии

Момент, который называют переломным в российско-американских отношениях. За первыми полноценными переговорами Владимира Путина с Дональдом Трампом следил весь мир. На саммите в Хельсинки лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов - от экономического сотрудничества и ядерного разоружения до ситуации в Сирии и на Украине. О деталях встречи Владимир Путин рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Это интервью состоялось практически сразу после завершения встречи Владимира Путина с президентом США Трампом. Этой встречи ждали во всем мире. Но, очевидно, по-разному в различных политических кругах. И, похоже, некоторые за океаном даже удивились, что саммит прошел в спокойной, конструктивной обстановке. Вот и журналист Fox News Крис Уоллес начал с вопроса: что за человек Трамп с точки зрения президента Путина и есть ли у России компромат на главу Белого дома.

"Почему мы говорили как интеллигентные люди друг с другом. Вас это удивляет? Разве стоило встречаться, ехать в Хельсинки: ему за океан лететь, мне из Москвы сюда прилетать, чтобы здесь друг друга поносить неприличными словами и ругать друг друга? Это не соответствует дипломатической мировой практике. Тогда не нужно встречаться, если друг друга ругать и ухудшать отношения. Мы собрались, встретились для того, чтобы найти пути улучшения наших отношений, а не разрушать их окончательно. Это первая часть моего ответа. Вторая часть заключается в том, есть ли у нас какой-то компромат. Нет у нас никакого компромата и быть не может. Не хочу обидеть господина президента Трампа и боюсь показаться невежливым, но до того, как он объявил, что будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса. Он богатый человек, но богатых людей в Соединенных Штатах много. Он занимался строительным бизнесом, он проводил конкурсы красоты. В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США", - отметил Путин.

Ведущий Fox News анонсировал беседу как подведение итогов саммита, но почти сразу стало ясно: достигнутые договоренности интересуют журналиста в меньшей степени, чем ответы на вопросы, которые в последнее время стали для западной прессы столь же традиционными, как и прогноз погоды после выпуска новостей. Например, якобы вмешательство России в американские выборы. При этом Крис Уоллес сослался на данные, которые на днях обнародовал спецпрокурор США Роберт Мюллер. Речь в них идет о неких сотрудниках ГРУ, которые якобы принимали участие в хакерских атаках на компьютеры Демократической партии.

"Я уже говорил это в 2016 году и хотел бы сейчас повторить, и хотел бы, чтобы ваши американские зрители услышали мой ответ. Во-первых, Россия как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов, тем более в выборы", - сказал Путин.

Ответ американские зрители рисковали не услышать. Журналист начал перебивать собеседника, едва прозвучала первая фраза. И продолжал это делать снова и снова.

Путин: Я сейчас вам отвечу, наберитесь немножко терпения, и вы получите полноценный ответ. Вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов. Вы действительно считаете, что с территории Российской Федерации можно было повлиять на выборы в Соединенных Штатах и повлиять на выбор миллионов американцев? Это просто смешно.

Уоллес: Я не говорю о том, повлияли они или нет, я говорю о том, пытались они или нет.

Путин: Сейчас отвечу. Все-таки, если вы наберетесь терпения, вы услышите весь ответ. О чем шла речь? О вскрытии почты одного из кандидатов от Демократической партии. Там была какая-то подтасовка фактов? Это чрезвычайно важная вещь. Хочу, чтобы американцы об этом услышали. Кто-то подтасовал факты, кто-то вбросил ложную информацию – нет. Те хакеры, о которых говорилось все время, (я сейчас к этому вернусь, не переживайте) вскрыли почту, как нам говорят, и там была информация о том, что внутри Демократической партии происходят манипуляции в пользу одного из кандидатов. Все.

Уоллес: Господин президент, могу ли я сказать? Вы говорите о том, что они украли реальные деньги, а не фальшивые деньги. И вы говорите, что это нормально, потому что то, что они взяли из сервера Джона Подесты, это были реальные e-mail. Это нормально, и нормально распространять эту информацию извне и вмешиваться, таким образом, в выборы?

Путин: Послушайте меня. В той информации, о которой я знаю, нет ничего ложного. Там все правда, и руководство Демпартии это признало фактически. Это первое. Второе. Если Вам не нравится мой ответ, то вы так и скажите. Я просто замолчу. А если вы хотите, чтобы американцы услышали мое мнение, тогда наберитесь терпения.

Уоллес: Я не пытаюсь вас прервать.

Путин: Вы это делаете.

Западные СМИ уже не раз показывали: умение слушать собеседника - далеко не самая сильная их сторона. Это интервью наглядно показало: американских журналистов слушать, похоже, не учили вовсе. Как впрочем, и задавать вопросы. Во всяком случае, Крис Уоллес неоднократно и неожиданно перескакивал с одного на другое, перебивая не только Владимира Путина, но и сам себя.

Уоллес: Было сделано обвинение. Одну секунду. Я хочу задать вопрос и перейти на другую тему. Почему вы считаете, что Роберт Мюллер выступил с этим обвинением за три дня до того, как вы встретились с президентом Трампом на этом саммите?

Путин: Мне это абсолютно неинтересно. Это ваши внутриполитические игры. Не делайте отношения между Россией и Соединенными Штатами заложником вашей внутриполитической борьбы. Кстати говоря, то, что это использовано во внутриполитической борьбе – это для меня очевидно, и это не делает чести американской демократии, потому что использовать правоохранительные органы во внутриполитической борьбе недопустимо.

Разговор заходит о Сирии. И опять в вопросе не звучит ничего нового, кроме попыток обвинить Россию в бомбардировках мирного населения в Алеппо и Восточной Гуте.

Путин: Американская авиация наносила очень серьезные удары по городу Ракка. Мы сегодня говорили с президентом о том, что нужно предпринять совместные усилия для гуманитарных операций. Думаю, что нам удастся двигаться в этом направлении. Очень бы хотелось, чтобы планы, о которых мы сегодня говорили, были реализованы.

Уоллес: Комиссия ООН, которая расследует ситуацию в Сирии, цитирую, сказала: "Имели место целенаправленные атаки на гражданское население со стороны российских пилотов, которые пилотировали Су-24 и Су-25.

Путин: Все подлежит проверкам и оценкам. Но хочу вас вернуть к тому, что я только что сказал в отношении города Ракка. Самолеты, которые наносили удар по этому городу, пилотировали американские…

Уоллес: Мы не можем говорить об Алеппо и Гута?

Путин: Нет, мы можем говорить об Алеппо и Гута, но тогда давайте говорить и о Ракке. Не надо выхватывать из контекста одни события и забывать про другие. Хорошо?

Американский журналист опять перебивает, а услышав исчерпывающий ответ, снова торопиться сменить тему. На этот раз говорит об опасности для США новейшего российского оружия, о котором президент Путин рассказал в марте текущего года. В качестве доказательства приводит видеоролик, где ракета якобы летит в сторону американского штата Флорида.

Путин: Что касается видеоматериалов, то они не говорят о том, что эта ракета направлена на территорию США. Надо внимательнее смотреть за нашими видеоматериалами. Это первое. Второе. Все наши новые ударные системы направлены…

Уоллес: Там было написано "Флорида".

Путин: Нет, там не было написано «Флорида». Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано "Флорида". Там было понятно, что летит на другую сторону шарика.

Уоллес: Это можно было увидеть на карте.

Путин: Нет, нельзя было видеть на карте. Внимательно посмотрите, внимательно смотрите, а не пугайте свое население угрозами, которых не существует. Да-да, посмотрите внимательно. Хотите, я вам подарю этот ролик? Теперь по поводу ударных систем. Напомню, что они родились не сами по себе, они родились как ответ на выход Соединенных Штатов в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне. Мы с самого начала предупредили наших американских партнеров о том, что мы не готовы строить систему ПРО, потому что пока не видим ее эффективности, и она слишком дорогая, но мы будем делать все для ее преодоления. В 2003-м или в 2004 году я публично уже сказал об одной из этих систем. Никакой реакции не последовало со стороны наших американских партнеров. Вот мы сейчас это все сделали, продемонстрировали и показали, что у нас это есть. Но это предмет переговоров.

Сожалея о нехватке времени, которое сам же во многом и растерял, Крис Уоллес задает последний вопрос: считает ли себя Владимир Путин символом России.

"Я не претендую на то, чтобы быть символом России. Надеюсь, что и моя работа отражает то, чем занята Россия, чем она обеспокоена и на что готова пойти для того, чтобы нормализовать наши отношения со всеми странами, в том числе, конечно, и с такой великой страной, как Соединенные Штаты Америки. Я уже говорил по поводу экономики. Это результат вашей политики, в том числе санкций. Кому это нужно? Взяли, выгнали свои крупные компании с нашего рынка. Они ушли и уступили место конкурентам, в том числе в крупных проектах, в которых они были крайне заинтересованы, деньги вложили – некоторые даже деньги потеряли. Зачем? Мы заинтересованы в развитии отношений в сфере безопасности, стратегической стабильности, преодолении кризисов, борьбе с терроризмом, в сфере экономики. Надеюсь, что сегодня мы с президентом Трампом сделали хотя бы первый шаг в этом направлении", - отметил Путин.

Мяч теперь на американской стороне. Это Владимир Путин накануне продемонстрировал президенту Трампу и в ходе переговоров и наглядно на итоговой пресс-конференции. Теперь наша страна рассчитывает на ответные шаги в самое ближайшее время.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".