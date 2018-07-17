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Путин посоветовал журналисту Fox News изучить ролик о новом оружии

11:30
  • вторник
  • 17 июля 2018

Момент, который называют переломным в российско-американских отношениях. За первыми полноценными переговорами Владимира Путина с Дональдом Трампом следил весь мир. На саммите в Хельсинки лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов - от экономического сотрудничества и ядерного разоружения до ситуации в Сирии и на Украине. О деталях встречи Владимир Путин рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Это интервью состоялось практически сразу после завершения встречи Владимира Путина с президентом США Трампом. Этой встречи ждали во всем мире. Но, очевидно, по-разному в различных политических кругах. И, похоже, некоторые за океаном даже удивились, что саммит прошел в спокойной, конструктивной обстановке. Вот и журналист Fox News Крис Уоллес начал с вопроса: что за человек Трамп с точки зрения президента Путина и есть ли у России компромат на главу Белого дома.

"Почему мы говорили как интеллигентные люди друг с другом. Вас это удивляет? Разве стоило встречаться, ехать в Хельсинки: ему за океан лететь, мне из Москвы сюда прилетать, чтобы здесь друг друга поносить неприличными словами и ругать друг друга? Это не соответствует дипломатической мировой практике. Тогда не нужно встречаться, если друг друга ругать и ухудшать отношения. Мы собрались, встретились для того, чтобы найти пути улучшения наших отношений, а не разрушать их окончательно. Это первая часть моего ответа. Вторая часть заключается в том, есть ли у нас какой-то компромат. Нет у нас никакого компромата и быть не может. Не хочу обидеть господина президента Трампа и боюсь показаться невежливым, но до того, как он объявил, что будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса. Он богатый человек, но богатых людей в Соединенных Штатах много. Он занимался строительным бизнесом, он проводил конкурсы красоты. В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США", - отметил Путин.  

Ведущий Fox News анонсировал беседу как подведение итогов саммита, но почти сразу стало ясно: достигнутые договоренности интересуют журналиста в меньшей степени, чем ответы на вопросы, которые в последнее время стали для западной прессы столь же традиционными, как и прогноз погоды после выпуска новостей. Например, якобы вмешательство России в американские выборы. При этом Крис Уоллес сослался на данные, которые на днях обнародовал спецпрокурор США Роберт Мюллер. Речь в них идет о неких сотрудниках ГРУ, которые якобы принимали участие в хакерских атаках на компьютеры Демократической партии.

"Я уже говорил это в 2016 году и хотел бы сейчас повторить, и хотел бы, чтобы ваши американские зрители услышали мой ответ. Во-первых, Россия как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов, тем более в выборы", - сказал Путин.

Ответ американские зрители рисковали не услышать. Журналист начал перебивать собеседника, едва прозвучала первая фраза. И продолжал это делать снова и снова.

Путин: Я сейчас вам отвечу, наберитесь немножко терпения, и вы получите полноценный ответ. Вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов. Вы действительно считаете, что с территории Российской Федерации можно было повлиять на выборы в Соединенных Штатах и повлиять на выбор миллионов американцев? Это просто смешно.

Уоллес: Я не говорю о том, повлияли они или нет, я говорю о том, пытались они или нет.

Путин: Сейчас отвечу. Все-таки, если вы наберетесь терпения, вы услышите весь ответ. О чем шла речь? О вскрытии почты одного из кандидатов от Демократической партии. Там была какая-то подтасовка фактов? Это чрезвычайно важная вещь. Хочу, чтобы американцы об этом услышали. Кто-то подтасовал факты, кто-то вбросил ложную информацию – нет. Те хакеры, о которых говорилось все время, (я сейчас к этому вернусь, не переживайте) вскрыли почту, как нам говорят, и там была информация о том, что внутри Демократической партии происходят манипуляции в пользу одного из кандидатов. Все.

Уоллес: Господин президент, могу ли я сказать? Вы говорите о том, что они украли реальные деньги, а не фальшивые деньги. И вы говорите, что это нормально, потому что то, что они взяли из сервера Джона Подесты, это были реальные e-mail. Это нормально, и нормально распространять эту информацию извне и вмешиваться, таким образом, в выборы?

Путин: Послушайте меня. В той информации, о которой я знаю, нет ничего ложного. Там все правда, и руководство Демпартии это признало фактически. Это первое. Второе. Если Вам не нравится мой ответ, то вы так и скажите. Я просто замолчу. А если вы хотите, чтобы американцы услышали мое мнение, тогда наберитесь терпения.

Уоллес: Я не пытаюсь вас прервать.

Путин: Вы это делаете.

Западные СМИ уже не раз показывали: умение слушать собеседника - далеко не самая сильная их сторона. Это интервью наглядно показало: американских журналистов слушать, похоже, не учили вовсе. Как впрочем, и задавать вопросы. Во всяком случае, Крис Уоллес неоднократно и неожиданно перескакивал с одного на другое, перебивая не только Владимира Путина, но и сам себя.

Уоллес: Было сделано обвинение. Одну секунду. Я хочу задать вопрос и перейти на другую тему. Почему вы считаете, что Роберт Мюллер выступил с этим обвинением за три дня до того, как вы встретились с президентом Трампом на этом саммите?

Путин: Мне это абсолютно неинтересно. Это ваши внутриполитические игры. Не делайте отношения между Россией и Соединенными Штатами заложником вашей внутриполитической борьбы. Кстати говоря, то, что это использовано во внутриполитической борьбе – это для меня очевидно, и это не делает чести американской демократии, потому что использовать правоохранительные органы во внутриполитической борьбе недопустимо.

Разговор заходит о Сирии. И опять в вопросе не звучит ничего нового, кроме попыток обвинить Россию в бомбардировках мирного населения в Алеппо и Восточной Гуте.

Путин: Американская авиация наносила очень серьезные удары по городу Ракка. Мы сегодня говорили с президентом о том, что нужно предпринять совместные усилия для гуманитарных операций. Думаю, что нам удастся двигаться в этом направлении. Очень бы хотелось, чтобы планы, о которых мы сегодня говорили, были реализованы.

Уоллес: Комиссия ООН, которая расследует ситуацию в Сирии, цитирую, сказала: "Имели место целенаправленные атаки на гражданское население со стороны российских пилотов, которые пилотировали Су-24 и Су-25.

Путин: Все подлежит проверкам и оценкам. Но хочу вас вернуть к тому, что я только что сказал в отношении города Ракка. Самолеты, которые наносили удар по этому городу, пилотировали американские…

Уоллес: Мы не можем говорить об Алеппо и Гута?

Путин: Нет, мы можем говорить об Алеппо и Гута, но тогда давайте говорить и о Ракке. Не надо выхватывать из контекста одни события и забывать про другие. Хорошо?

Американский журналист опять перебивает, а услышав исчерпывающий ответ, снова торопиться сменить тему. На этот раз говорит об опасности для США новейшего российского оружия, о котором президент Путин рассказал в марте текущего года. В качестве доказательства приводит видеоролик, где ракета якобы летит в сторону американского штата Флорида.

Путин: Что касается видеоматериалов, то они не говорят о том, что эта ракета направлена на территорию США. Надо внимательнее смотреть за нашими видеоматериалами. Это первое. Второе. Все наши новые ударные системы направлены…

Уоллес: Там было написано "Флорида".

Путин: Нет, там не было написано «Флорида». Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано "Флорида". Там было понятно, что летит на другую сторону шарика.

Уоллес: Это можно было увидеть на карте.

Путин: Нет, нельзя было видеть на карте. Внимательно посмотрите, внимательно смотрите, а не пугайте свое население угрозами, которых не существует. Да-да, посмотрите внимательно. Хотите, я вам подарю этот ролик? Теперь по поводу ударных систем. Напомню, что они родились не сами по себе, они родились как ответ на выход Соединенных Штатов в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне. Мы с самого начала предупредили наших американских партнеров о том, что мы не готовы строить систему ПРО, потому что пока не видим ее эффективности, и она слишком дорогая, но мы будем делать все для ее преодоления. В 2003-м или в 2004 году я публично уже сказал об одной из этих систем. Никакой реакции не последовало со стороны наших американских партнеров. Вот мы сейчас это все сделали, продемонстрировали и показали, что у нас это есть. Но это предмет переговоров.

Сожалея о нехватке времени, которое сам же во многом и растерял, Крис Уоллес задает последний вопрос: считает ли себя Владимир Путин символом России.

"Я не претендую на то, чтобы быть символом России. Надеюсь, что и моя работа отражает то, чем занята Россия, чем она обеспокоена и на что готова пойти для того, чтобы нормализовать наши отношения со всеми странами, в том числе, конечно, и с такой великой страной, как Соединенные Штаты Америки. Я уже говорил по поводу экономики. Это результат вашей политики, в том числе санкций. Кому это нужно? Взяли, выгнали свои крупные компании с нашего рынка. Они ушли и уступили место конкурентам, в том числе в крупных проектах, в которых они были крайне заинтересованы, деньги вложили – некоторые даже деньги потеряли. Зачем? Мы заинтересованы в развитии отношений в сфере безопасности, стратегической стабильности, преодолении кризисов, борьбе с терроризмом, в сфере экономики. Надеюсь, что сегодня мы с президентом Трампом сделали хотя бы первый шаг в этом направлении", - отметил Путин.

Мяч теперь на американской стороне. Это Владимир Путин накануне продемонстрировал президенту Трампу и в ходе переговоров и наглядно на итоговой пресс-конференции. Теперь наша страна рассчитывает на ответные шаги в самое ближайшее время.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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Владимир Путин даёт интервью
Владимир Путин даёт интервью
Владимир Путин даёт интервью американскому телеканалу Fox News
Владимир Путин даёт интервью американскому телеканалу Fox News
Ведущий американского телеканала Fox News Крис Уоллес
Ведущий американского телеканала Fox News Крис Уоллес
Владимир Путин даёт интервью
Владимир Путин даёт интервью
Владимир Путин даёт интервью американскому телеканалу Fox News
Владимир Путин даёт интервью американскому телеканалу Fox News
Владимир Путин даёт интервью
Владимир Путин даёт интервью
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