"Вареная макаронина": в США раскритиковали поведение Трампа в Хельсинки

Проявлением слабости, ошибкой и даже государственной изменой назвали поведение Дональда Трампа на переговорах в Хельсинки многие американские политики. По мнению демократов, глава Белого дома был недостаточно жесток по отношению к Владимиру Путину и не отстаивал интересы США. Также Трампа раскритиковали журналисты и кинозвёзды.

"Даже когда была холодная война, мир выглядел совершенно другим, не таким, как сегодня. США и Россия смогли поддерживать очень прочный диалог, но наши отношения никогда не были хуже тех, которые мы видим сейчас. Тем не менее, это изменилось примерно четыре часа тому назад. Я действительно в это верю", - сказал Трамп.

Зато не поверили зарубежные СМИ. Трамп выбрал неверную стратегию - вердикт, который после встречи практически единогласно вынесли западные журналисты. Договороспособность лидера Белого дома за океаном восприняли как слабость Вашингтона, передает "ТВ Центр".

"Я ни разу не видел, чтобы американский президент вот так взял и сдался лидеру России. Он просто стоял там и слушал, как Владимир Путин говорит: давайте вместе работать в сфере кибербезопасности и бороться с международной преступностью. Он молчал, когда Владимир Путин заявил о сотрудничестве по вопросу беженцев. Но Россия как никто другой на этой планете несёт ответственность за этот кризис с беженцами. А президент США стоял там и молчал. В это невозможно поверить", - отметил ведущий программы Inside Politics на телеканале CNN Джон Кинг.

"У меня было впечатление, что оба лидера получили именно то, чего хотели. Президент Путин выступал первым, а это само по себе преимущество. И начал он, позиционируя Россию как сверхдержаву, наряду с Соединёнными Штатами. То же и с президентом Трампом. Он хотел заявить об отсутствии сговора, стоя рядом с российским президентом", - сказала корреспондент Sky News Диана Магней.

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер считает, что своим участием в саммите Трамп подвел Минюст и разведку. "Президент Трамп, я только что видел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, на это было неловко смотреть, Вы стояли там как маленькая размокшая макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда же вы уже попросите у него автограф или сделаете с ним селфи?" – задается вопросом Шварценеггер.

Наибольший резонанс вызвало предложение Путина совместно расследовать так называемое дело о вмешательстве России в президентские выборы в США. Трамп назвал эту инициативу прекрасной, чем довел американских политиков до истерики. Шпиономания обострилась до предела. Демократы потребовали допросить переводчиков и представителей американской делегации. Опасность увидели даже в футбольном мяче, который Путин подарил Трампу.

За то, что Трамп попросил доказательств вины России, его обвинили в сговоре с Путиным. Похоже, американские политики и журналисты просто не могут поверить, что Москва невиновна.

Истеблишмент США явно рассчитывал на совсем другой итог встречи. По данным "Вашингтон Пост", Трамп проигнорировал 100 страниц различных материалов, которые подготовили его советники.

В Европе отреагировали сдержаннее. Журналистов больше волновала не нормализация отношений между Россией и США, а разлад между Брюсселем и Вашингтоном.

Атака на Трампа началась еще задолго до встречи с Путиным. Бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила его в излишней лояльности к России. Но все это больше похоже на очередные внутриполитические игры в США перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре. Лидеры двух стран между тем солидарны: саммит - хороший старт для налаживания отношений.

Никита Васильев, "ТВ Центр".