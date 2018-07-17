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Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход в Екатеринбурге

12:17
  • вторник
  • 17 июля 2018

Крестный ход в столетнюю годовщину гибели царской семьи прошёл в Екатеринбурге. Участие приняли десятки тысяч человек. Процессию возглавил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Верующие прошли от Храма-на-Крови, места гибели Романовых, до Ганиной ямы, где были спрятаны тела.

Улицы Екатеринбурга - как людское море. Во главе Крестного хода патриарх Московский и всея Руси Кирилл. За ним 100 тысяч паломников. С иконами и хоругвями. Православные почти со всей России, Украины, Казахстана, США, Новой Зеландии идут дорогой, по которой век назад в этот день большевики везли в грузовике из подвала Ипатьевского дома в Ганину яму расстрелянного императора Николая II, его жену, пятерых детей и прислугу.

Дорога для многих паломников трудная. 21 километр - 4 часа пешком. Но люди даже не идут, а бегут, несмотря на усталость.

За несколько часов до Крестного хода в Храме на крови - божественная литургия. Церковь построили рядом с Ипатьевским домом, где монаршая семья приняла мученическую смерть. Сегодня это место называют "царской голгофой".

На рассвете процессия собирается возле Ганиной ямы. Это конечная точка пути. И паломников и царской семьи. Здесь, спустя годы, нашли останки монарха и его домочадцев, которые пытались уничтожить каратели. Возле шахты предстоятель и паломники молятся о последнем российском императоре.

В 2000 году Николая II, его супругу Александру Федоровну и детей Русская Православная Церковь канонизировала. Государя с семьей в конце 90-х перезахоронили в Санкт-Петербурге, в фамильной усыпальнице Романовых. Но в среде историков и криминалистов споры о том, действительно ли это были останки царственных особ, не утихали еще долгие годы. И только спустя сто лет, после десятков генетических экспертиз, Следственный комитет ставит в расследовании точку: все останки - подлинные.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
Крестный ход к месту гибели Романовых
Крестный ход к месту гибели Романовых
Православные верующие
Православные верующие
Поломники
Поломники
Крестный ход к месту гибели Романовых
Крестный ход к месту гибели Романовых
Монумент на месте гибели царской семьи Романовых
Монумент на месте гибели царской семьи Романовых
Крестный ход к месту гибели Романовых
Крестный ход к месту гибели Романовых
Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход
Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход
Крестный ход
Крестный ход
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