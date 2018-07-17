Результаты масштабных городских трансформаций, развитие инфраструктуры и создание мегаполиса будущего обсуждают во вторник в столице на московском урбанистическом форуме. На церемонии открытия в парке Зарядье побывал Сергей Собянин.

В Москве проходит урбанистический форум. Среди участников - лучшие мировые эксперты, предприниматели, архитекторы и экономисты. Все они выступят на лекциях, посвященных развитию крупных городов. В рамках форума в парке также пройдет фестиваль - москвичей ждут фильмы о мировых мегаполисах, выставки фотографий, концерты, спортивные состязания, а также экскурсии и квесты.