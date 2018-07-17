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В Москве проходит урбанистический форум

11:53
  • вторник
  • 17 июля 2018

Результаты масштабных городских трансформаций, развитие инфраструктуры и создание мегаполиса будущего обсуждают во вторник в столице на московском урбанистическом форуме. На церемонии открытия в парке Зарядье побывал Сергей Собянин.

В Москве проходит урбанистический форум. Среди участников - лучшие мировые эксперты, предприниматели, архитекторы и экономисты. Все они выступят на лекциях, посвященных развитию крупных городов.

В рамках форума в парке также пройдет фестиваль - москвичей ждут фильмы о мировых мегаполисах, выставки фотографий, концерты, спортивные состязания, а также экскурсии и квесты.

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Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
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