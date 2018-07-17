Киргизские мигранты перевели из России на родину более $950 млн за 2018 год

Почти миллиард долларов перевели работающие в России трудовые мигранты из Киргизии на родину. Об этом свидетельствуют данные национального банка Киргизии.

Приток денежных переводов в Киргизию от трудовых мигрантов составил 972,3 миллиона долларов за пять месяцев 2018 года. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 120,8 миллиона долларов. Из них 954 миллиона долларов перечислили выходцы из республики, которые работают в России, передает РИА Новости со ссылкой на обзор, опубликованный на сайте национального банка республики.

Согласно официальным данным, в России сейчас находятся более 600 тысяч трудовых мигрантов из Киргизии. После вступления Киргизии в ЕАЭС в августе 2015 года мигранты из этой республики в были уравнены в трудовых правах с российскими гражданами в нашей стране.

Из Киргизии за этот период в другие страны были перечислены около 196 миллионов долларов. Чистый приток денежных переводов в страну за январь-май оценивается в 776 миллионов долларов.

Международное интеграционное экономическое объединение было создано 1 января 2015 года на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. В настоящий момент его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.