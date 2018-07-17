Волонтёры ФИФА поддерживают Собянина и переходят в его штаб

Волонтеры прошедшего в России чемпионата мира по футболу намерены вступить в штаб кандидата в мэры столицы Сергея Собянина. Об этом они сообщили на состоявшейся встрече с кандидатом и действующим мэром.

Волонтеры прошедшего ЧМ-2018 заявили о намерении вступить в штаб Сергея Собянина. Об этом сообщает TVC.Ru.

Волонтер Александр Рязанцев отметил, что добровольцы "выполнили свою задачу в рамках организации чемпионата мира, но впереди еще много задач". "Мы знаем, что совсем недавно вы открыли свой предвыборный штаб, мы и дальше хотим помогать Москве", - сказал он.

"Сергей Семенович, от лица всех волонтеров хочу поблагодарить вас за колоссальную поддержку волонтерского движения в Москве, а мы поддержим вас 9 сентября на выборах", - сказала руководитель департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018" Татьяна Гомзякова.

Она поблагодарила мэра за поддержку волонтерского движения в Москве, отметив, что в проведении чемпионата мира помощь оказывали 5 тысяч городских волонтеров.

Собянин, в свою очередь, поблагодарил волонтеров за вклад в проведение чемпионата. По его словам, благодаря помощи волонтерам Москва и вся Россия предстала перед иностранными гостями с другой, позитивной стороны.