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В России создано "покрытие-хамелеон" для маскировки солдат и техники

10:12
  • вторник
  • 17 июля 2018

"Ростех" создал специальное покрытие, которое мимикрирует под цвет окружающей среды. Его будут использовать для маскировки солдат и боевой техники.

Госкорпорация "Ростех" создала специальное покрытие для солдат и боевой техники, передает ТАСС.

"Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель - сделать бойца более защищенным, усилить его техническое оснащение. Одна из наших последних разработок - покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды", - рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

По его словам, первый образец - "шлем-невидимка" будет представлен в ближайшее время на одной выставок.

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