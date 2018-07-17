В России создано "покрытие-хамелеон" для маскировки солдат и техники

"Ростех" создал специальное покрытие, которое мимикрирует под цвет окружающей среды. Его будут использовать для маскировки солдат и боевой техники.

Госкорпорация "Ростех" создала специальное покрытие для солдат и боевой техники, передает ТАСС.

"Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель - сделать бойца более защищенным, усилить его техническое оснащение. Одна из наших последних разработок - покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды", - рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

По его словам, первый образец - "шлем-невидимка" будет представлен в ближайшее время на одной выставок.