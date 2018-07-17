Строительство второй очереди космодрома "Восточный" начнется в августе

Россия приступит к полномасштабному строительству второй очереди космодрома "Восточный" в августе 2018 года, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, в рамках второй очереди на "Восточном" создадут инфраструктуру для запуска ракет семейства "Ангара".

До конца августа начнутся работы по строительству второй очереди космодрома "Восточный". Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает "Интерфакс".

"Я полагаю, что мы подпишем контракт в первых числах августа. С первой декады - с середины августа начнем полномасштабные работы", - отметил он.

По его словам, все работы по созданию второй очереди консолидированы. Предполагается создание на космодроме собственного аэродрома.

В рамках второй очереди на космодроме создадут инфраструктуру для запуска ракет семейства "Ангара".

"Создается стартовый стол для ракет "Ангара" всех видов, включая пилотируемую. На серийное же производство "Ангары" в Омске на предприятии "Полет" мы выйдем к 2023-2024 году. В Москве останется, по сути, конструкторское бюро, производство же "Ангары" будет происходить в Омске", - подчеркнул Рогозин.