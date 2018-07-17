ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Строительство второй очереди космодрома "Восточный" начнется в августе

10:40
  • вторник
  • 17 июля 2018

Россия приступит к полномасштабному строительству второй очереди космодрома "Восточный" в августе 2018 года, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, в рамках второй очереди на "Восточном" создадут инфраструктуру для запуска ракет семейства "Ангара".

До конца августа начнутся работы по строительству второй очереди космодрома "Восточный". Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает "Интерфакс".

"Я полагаю, что мы подпишем контракт в первых числах августа. С первой декады - с середины августа начнем полномасштабные работы", - отметил он.

По его словам, все работы по созданию второй очереди консолидированы. Предполагается создание на космодроме собственного аэродрома.

В рамках второй очереди на космодроме создадут инфраструктуру для запуска ракет семейства "Ангара".

"Создается стартовый стол для ракет "Ангара" всех видов, включая пилотируемую. На серийное же производство "Ангары" в Омске на предприятии "Полет" мы выйдем к 2023-2024 году. В Москве останется, по сути, конструкторское бюро, производство же "Ангары" будет происходить в Омске", - подчеркнул Рогозин.

Главное сегодня
Ракета-носитель "Союз" на стартовой площадке космодрома "Восточный"
Ракета-носитель "Союз" на стартовой площадке космодрома "Восточный"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100