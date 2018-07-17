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Жара, сильный ветер и гроза ждут москвичей во вторник

11:25
  • вторник
  • 17 июля 2018

Во вторник, 17 июля, в Москве ожидается жара с грозами. Во время непогоды порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночью температура опустится до 18 градусов.

Жаркая погода с грозой, дождем и порывистым ветром ожидается в Москве во вторник, 17 июля, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем воздух прогреется до 28 градусов, но ночью опустится до 18-20 градусов. Местами пройдет гроза, временами - дождь. В непогоду порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В Подмосковье температура воздуха днем составит 23–28 градусов, а ночью - 15–20 градусов.

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