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На Украине нашли заброшенную базу с сотнями готовых к бою танков

11:54
  • вторник
  • 17 июля 2018

Не менее 300 советских танков, полностью готовых к бою нашли два сталкера на заброшенной украинской базе. Кроме того, там обнаружили примерно десять новых Т-64 и грузовой автомобиль, который предназначен для их перевозки. О том, где именно расположена эта база, авторы видеозаписи не сообщили.

В Сети появилась видеозапись, на которой два сталкера исследуют заброшенную украинскую военную базу. На ней стоят полностью готовые к бою танки.

Авторы записи отметили, что исследовали полузаброшенные объекты в поисках бункера или бомбоубежища. Неожиданно они наткнулись на советские танки, число которых составило примерно 300 штук. Вслед за этим они нашли примерно десять новых Т-64 и грузовой автомобиль, который предназначен для их перевозки.

При этом, о местонахождении базы сталкеры ничего не говорят.

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Найденный на заброшенной украинской базе танк
Найденный на заброшенной украинской базе танк
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