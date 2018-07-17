Шварценеггер сравнил Трампа с "вареной макарониной"

Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер увидел в президенте США Дональде Трампе "раскисшую макаронину" на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Бывший губернатор Калифорнии, американский актер Арнольд Шварценеггер опубликовал в Twitter видео, в котором раскритиковал выступление президента США Дональда Трампа на саммите в Хельсинки.

"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это было оскорбительно. Вы выглядели как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него (у Путина - прим. ред.) автограф или селфи, или что-то вроде того", - обратился к президенту Шварценеггер.

По мнению актера, Трамп предал разведку, систему правосудия и всю страну, пишет "Газета.Ru".

"Вы - президент США, вы не должны этого делать. Что с вами случилось?", - обратился он к американскому лидеру и тяжело вздохнул.