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ФСБ задержала экс-главу СКР по Москве Дрыманова

12:09
  • вторник
  • 17 июля 2018

Бывший начальник Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов задержан сотрудниками ФСБ. Это связано с делом Шакро Молодого. В суд будет направлено ходатайство об аресте генерала.

Сотрудники ФСБ задержали генерала Александра Дрыманова, который ранее возглавлял столичный главк Следственного комитета России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительной системе.

По словам адвоката Александра Карабанова, сейчас с Дрымановым проводятся следственные действия. Он добавил, что следствие будет добиваться заключения Дрыманова под стражу.

"Конечно, в суд будет направлено ходатайство об аресте задержанного, так как велика вероятность, что, находясь вне СИЗО, он предпримет попытки скрыться", - приводит его слова "Интерфакс".

Источник агентства сообщил, что Дрыманов был задержан в своей квартире 16 июля по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец).

До недавнего времени Александр Дрыманов возглавлял ГСУ СКР по Москве. Позднее появилась информация, что он больше не является руководителем главка, а его обязанности исполняет первый замглавы Андрей Стрижов.

Еще один источник рассказал, что Дрыманов перед уходом собрал коллектив и попрощался, сказав, что больше не вернется на работу.

Как сообщает ТАСС, Дрыманов подал в отставку, написав рапорт о выходе на пенсию в начале июня. На должность начальника ГСУ СКР по Москве назначаются и снимаются с нее указом президента России. Рапорт Дрыманова был завизирован, но указа главы государства о снятии его с должности не было.

Об участии Дрыманова в переговорах о переквалификации дела в отношении криминального авторитета Андрея Кочуйкова заявил 23 января на заседании по уголовному делу Михаила Максименко в Мосгорсуде гособвинитель Борис Локтионов. В то время генерал проходил по делу свидетелем.

6 марта в суде были оглашены показания экс-заместителя главы ГСУ СКР по столице Дениса Никандрова. Он утверждал, что давал взятку своему начальнику в размере около 10 тысяч евро. Сам Дрыманов это отрицал.

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Александр Дрыманов
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