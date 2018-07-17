Сбербанк опроверг утечку данных россиян в "Яндекс"

Клиенты Сбербанка надежно защищены современными системами кибербезопасности, никакой утечки данных не было. Ранее СМИ сообщили, что через поисковик "Яндекса" можно найти личную информацию россиян.

Сбербанк опроверг утечку личных данных своих клиентов в Интернет после проведенной проверки, сообщает ТАСС.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила о том, что через поисковую выдачу "Яндекса" можно получить данные онлайн-сервисов РЖД, Сбербанка, ВТБ, московских муниципальных служб и сервисов бронирования билетов. В свободном доступе оказались сканы паспортов, данные о банковских платежах, а также билеты на самолеты и поезда.

"Сбербанк провел проверку каждой из ссылок, появившихся в сети по утечке информации из поисковой системы "Яндекс". Информация по этим ссылкам не содержит персональных данных клиентов Сбербанка и не несет для них никакого риска. Банк и его клиенты надежно защищены современными системами кибербезопасности", - объяснили в банке.