ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сбербанк опроверг утечку данных россиян в "Яндекс"

12:34
  • вторник
  • 17 июля 2018

Клиенты Сбербанка надежно защищены современными системами кибербезопасности, никакой утечки данных не было. Ранее СМИ сообщили, что через поисковик "Яндекса" можно найти личную информацию россиян.

Сбербанк опроверг утечку личных данных своих клиентов в Интернет после проведенной проверки, сообщает ТАСС.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила о том, что через поисковую выдачу "Яндекса" можно получить данные онлайн-сервисов РЖД, Сбербанка, ВТБ, московских муниципальных служб и сервисов бронирования билетов. В свободном доступе оказались сканы паспортов, данные о банковских платежах, а также билеты на самолеты и поезда.  

"Сбербанк провел проверку каждой из ссылок, появившихся в сети по утечке информации из поисковой системы "Яндекс". Информация по этим ссылкам не содержит персональных данных клиентов Сбербанка и не несет для них никакого риска. Банк и его клиенты надежно защищены современными системами кибербезопасности", - объяснили в банке.

Читайте также:
Главное сегодня
Сбербанк
Сбербанк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100