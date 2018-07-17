Украинский телеканал назвал Путина "президентом Украины"

Украинский телеканал EspresoTV в своем Twitter по ошибке назвал российского лидера Владимира Путина "президентом Украины".

Украинский телеканал EspresoTV неправильно обозначил должность Владимира Путина в анонсе саммита, который проходил в Хельсинки, в Twitter.

"Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на час позже запланированного времени, - говорится в записи на странице телеканала в соцсети.

Трамп і Путін запізнилися на зустріч один до одного і почали з майже годинною затримкою https://t.co/jxkg5OkTKZ — Еспресо (@EspresoTV) 16 июля 2018 г.

При этом в самой новости должность Владимира Путина написана верно.