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В Москве нашли самую маленькую и дешевую квартиру

12:29
  • вторник
  • 17 июля 2018

На юге Москвы нашли самую маленькую квартиру. Студия площадью 10,5 "квадрата" продается за 1,8 миллиона рублей.

Эксперты портала Domofond нашли в Москве самую маленькую и одновременно дешевую квартиру, сообщает "МИР24". Студия площадью всего 10,5 квадратных метра продается за 1,8 миллиона рублей. Расположена квартира рядом с Царицынским парком.

Недалеко, возле станции метро "Улица Академика Янгеля", продается квартирка побольше – 10,7 "квадрата". За нее покупателю придется отдать 1,86 миллиона.

В центре столицы, в Басманном районе, студия с такой же площадью продается уже за 2,35 миллиона рублей. Всего эксперты насчитали в Москве около десятка квартир площадью около 11 квадратных метров.

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