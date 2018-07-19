Голосование. Как вы относитесь к тем, кто эмигрирует из России?

Тема программы "Право голоса": "Уехать нельзя остаться". Только 10% россиян хотят уехать жить за границу, свидетельствуют данные социологов. Этот показатель остается практически неизменным последние семь лет. При этом среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет процент желающих перебраться за рубеж в три раза выше — 31%, однако у половины из них нет конкретных планов. По мнению экспертов, такой высокий показатель говорит лишь об открытости молодежи, а не о желании навсегда покинуть Россию.