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Голосование. Как вы относитесь к тем, кто эмигрирует из России?

10:00
  • четверг
  • 19 июля 2018

Тема программы "Право голоса": "Уехать нельзя остаться". Только 10% россиян хотят уехать жить за границу, свидетельствуют данные социологов. Этот показатель остается практически неизменным последние семь лет. При этом среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет процент желающих перебраться за рубеж в три раза выше — 31%, однако у половины из них нет конкретных планов. По мнению экспертов, такой высокий показатель говорит лишь об открытости молодежи, а не о желании навсегда покинуть Россию.

 
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