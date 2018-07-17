Посольство России в США выясняет подробности задержания "агента России" Бутиной

Консульский отдел нашего посольства в США выясняет обстоятельства задержания гражданки России Марии Бутиной, которую американские власти обвиняют в незаконной деятельности на своей территории.

29-летняя россиянка была задержана в Вашингтоне прямо накануне саммита президентов России и США в Хельсинки. Мария Бутина находится в Соединённых Штатах по студенческой визе, передает "ТВ Центр".

По данным американской стороны, она является общественным деятелем и активным защитником права на ношение оружия. Министерство юстиции подозревает её в попытке проникнуть в организации, влияющие на американскую политику, а также в контактах с лицами, которые находятся в санкционных списках США.

Бутиной грозит до 5 лет тюремного заключения. Первое судебное слушание состоится уже в четверг. Сейчас наши дипломаты пытаются добиться доступа к задержанной.