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Голосование. Если придётся, кого России стоит поддержать?

10:00
  • среда
  • 18 июля 2018

Тема программы "Право голоса": "Обойдёмся без Европы?" СМИ по обе стороны океана обрушились с критикой на Дональда Трампа после его встречи с Владимиром Путиным. По мнению журналистов, президент США не только выглядел проигравшим, но и ослабил позиции Запада и фактически сдал европейских союзников своими заявлениями до и во время встречи. Politico и вовсе утверждает, что саммит в Хельсинки ознаменовал появление нового миропорядка.

 
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