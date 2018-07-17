Задержание Дрыманова связано с делом Шакро Молодого

Задержание бывшего главы московского управления Следственного комитета Александра Дрыманова связано с делом "вора в законе" Шакро Молодого, сообщил адвокат генерала Александр Карабанов. Сам он свою вину во взяточничестве не признает, заявляют источники в правоохранительных органах.

Адвокат, представлявший ранее интересы экс-руководителя Следственного управления Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова, сообщил, что задержание генерала связано с делом "вора в законе" Шакро Молодого. Об этом Александр Карабанов рассказал агентству РИА Новости.

"Все это идет, естественного, от дела Шакро Молодого. Все это оттуда", - сказал он. Карабанов отметил, что ему знакома ситуация, но официально адвокатом Дрыманова он пока не является.

Тем временем источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что ФСБ допрашивает Александра Дрыманова по делу о получении взятки в качестве подозреваемого. Своей вины генерал не признает. По данным другого собеседника агентства, виновность Дрыманова подтверждается рядом доказательств и показаниями свидетелей.

В конце 2015 года в Москве произошел конфликт между владелицей столичного ресторана и дизайнером интерьера для заведения. Дизайнеру якобы не заплатили восемь миллионов рублей за проделанную работу, и она попросила помощи у группы криминальных авторитетов, которую возглавлял Шакро Молодой. Хозяйка ресторана обратилась к адвокатам. Вместо диалога произошла перестрелка, в которой погибли два человека.

В июле 2016 года по данному делу были задержаны высокопоставленные сотрудники СК - замруководителя ГСУ СК по Москве Денис Никандров, начальник управления собственной безопасности Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.

Ранее Никандров, заключивший сделку со следствием, заявлял, что в 2016 году дал Александру Дрыманову взятку в размере почти 10 тысяч евро за содействие в назначении его на должность.

В апреле 2018 года Максименко был приговорен к 13 годам заключения за получение взяток за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова - Андрею Кочуйкову.

В марте суд приговорил Шакро Молодого к 9 годам и 10 месяцам колонии за вымогательство.