Последние туристы "Натали Турс" вернутся в Россию до конца недели

Последние 130 клиентов туроператора "Натали Турс" вернутся в Россию регулярными авиарейсами до конца недели.

Около 130 туристов оператора "Натали Турс" вернутся в Россию до конца недели, передает РИА Новости.

По словам президента компании Владимира Воробьева, всех туристов обеспечили билетами на регулярные рейсы, так как чартерную программу оператор приостановил 30 июня.

"На курортах никто не зависнет", - отметил глава "Натали Турс".

Воробьев также подчеркнул, что "Натали Турс" не намерена прекращать свою деятельность. Компания собирается компенсировать все затраты иностранных партнеров, после чего деятельность оператора будет перезапущена.

Накануне туроператором "Натали Турс" заинтересовались следственные органы. 29 июня стало известно, что у организации возникли проблемы с выполнением обязательств перед партнерами, из-за чего у многих туристов сорвались поездки, либо возникли трудности на отдыхе.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что "Натали Турс" продала около десяти тысяч туров на общую сумму порядка 15 миллионов долларов. При этом финансовых гарантий в размере 156,5 миллиона рублей не хватит на выплаты всем пострадавшим.