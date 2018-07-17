Собянин открыл Московский урбанистический форум

Развитие мегаполиса как нового пространства для жизни обсуждают во вторник на Московском урбанистическом форуме. Сегодня его открыл Сергей Собянин, отметив самые значимые проекты, которые уже сделали столицу действительно комфортной. Яркий пример - новый столичный парк "Зарядье", именно эта площадка была выбрана для проведения форума. Среди участников - ведущие мировые и российские эксперты, которые знают, каким должен быть современный город.

Современный мегаполис как новое пространство для жизни. Как обустроить город будущего так, чтобы каждый житель чувствовал себя в нем комфортно. На ежегодном урбанистическом форуме в Москве - звезды мировой архитектуры. Обмениваются опытом. Решают стратегические задачи. Сергей Собянин как глава крупнейшего мегаполиса Европы делится своим опытом градоустройства.

Всего за несколько лет Москва преобразилась и засверкала новыми гранями. Улицы преобразились, стали удобными и просторными для пешеходов, вместо несанкционированной торговли и уличных палаток появились новые ландшафтные парки. И едва ли не главный из которых - "Зарядье". Здесь уникальная зелёная зона для жителей и гостей столицы, а еще и центр культурной жизни столицы. Символично – именно в "Зарядье" в эти дни проводится ставший уже традиционным Московский урбанистический форум.

"В городе все прекрасно устроено. Исторические здания прекрасно сохранены и они органично уживаются с современными постройками. Жители в Москве очень добродушны и открыты. Транспортная инфраструктура года стремительно развивается. Он очень зеленый", - отметил старший вице-президент по экономике китайской железнодорожной строительной корпорации Джао Тиньхуа.

Изменения в Москве начинаются с каждого дома. Уникальный столичный проект реновации - это миллионы квадратных метров нового жилья для горожан, которые до сих пор жили в ветхих пятиэтажках.

1300 километров новых дорог и 1000 километров наземного и подземного метро. Москва - единственный мегаполис в мире, где пассажиры отмечают, что время в пути до работы на общественном транспорте сократилось, причем, значительно. Одно из первых подписанных соглашений на этом форуме касается именно транспорта. Крупнейшие российские автопроизводители будут сотрудничать с представителями городских властей в области внедрения беспилотного транспорта в столице.

Меняется не только сам город, но и уровень жизни в нем. Сегодня в Москве особое внимание уделяется сфере предоставления услуг населению. Обслуживание горожан в формате одного окна - это не только очень удобно, но и позволяет сэкономить бесценное для каждого жителя мегаполиса время.

Елена Сахно, "ТВ Центр".