Водоемы Серебряного бора очистили от ловушек браконьеров

Инспекторы Мосприроды извлекают из столичных водоёмов сети и ловушки, расставленные браконьерами. На днях такую операцию провели в районе Серебряного Бора. Водная фауна в черте города сейчас довольно разнообразна - есть даже редкие и особо охраняемые виды. Ловить рыбу не запрещено. Всё дело - в способе.

Рыбинспекция точно знает, где раки ночуют. Браконьеры выставляют ловушки рядом с камышами поздно вечером. В Серебряном бору раки любят хлеб с чесноком. Приманку кладут в мешок. Членистоногие забираются внутрь. А вот пятиться назад уже не получается. Сегодня у них второй день рождения. Вместо кипятка – обратно в прохладную речную воду. Найти эти ловушки было не сложно. У инспекторов глаз наметан.

Но обычно сети стараются маскировать. Прикреплять растения на поплавки. С помощью грузов опускать их на дно. Если сетей не видно, то это не значит, что их нет. Подводные браконьерские приспособления ищут с помощью зацепа. Лома привязанного веревкой, который тянут за собой по дну.

До дна тут не больше 3 метров. Много водорослей. Занятие хлопотное, но быстро дает результат. Сетка мелкая. Попадается в основном молодняк. А вот матерых браконьеров поймать практически невозможно. Как только на горизонте появляется катер рыбинспекции, бросают все и делают вид, что просто созерцают природу.

Лещ, карась, плотва. В последние годы рыбы в Москве реке становится больше. Способствует экологическая обстановка. "С 2010 года содержание нефтепродуктов на напряженных участках реки снизилось на 23 процента. А металлы снизились почти на 10 процентов. Качество воды является определяющим для развития биоресурсов", - рассказала начальник отдела мониторинга воды Виктория Мазлова.

И ведь рыбачить никто не запрещает. В рамках разумного. "Не больше 10 крючков на гражданина, по правилам. То есть можно на одну удочку десять крючков поставить, можно десять удочек по одному крючку", - пояснили в Росрыболовстве.

Браконьеры ставят под удар существование краснокнижных рыб. Инспекторы напоминают: за рыбу в сети можно попасть за решетку. Уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".