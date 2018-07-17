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Водоемы Серебряного бора очистили от ловушек браконьеров

15:15
  • вторник
  • 17 июля 2018

Инспекторы Мосприроды извлекают из столичных водоёмов сети и ловушки, расставленные браконьерами. На днях такую операцию провели в районе Серебряного Бора. Водная фауна в черте города сейчас довольно разнообразна - есть даже редкие и особо охраняемые виды. Ловить рыбу не запрещено. Всё дело - в способе.

Рыбинспекция точно знает, где раки ночуют. Браконьеры выставляют ловушки рядом с камышами поздно вечером. В Серебряном бору раки любят хлеб с чесноком. Приманку кладут в мешок. Членистоногие забираются внутрь. А вот пятиться назад уже не получается. Сегодня у них второй день рождения. Вместо кипятка – обратно в прохладную речную воду. Найти эти ловушки было не сложно. У инспекторов глаз наметан.

Но обычно сети стараются маскировать. Прикреплять растения на поплавки. С помощью грузов опускать их на дно. Если сетей не видно, то это не значит, что их нет. Подводные браконьерские приспособления ищут с помощью зацепа. Лома привязанного веревкой, который тянут за собой по дну.

До дна тут не больше 3 метров. Много водорослей. Занятие хлопотное, но быстро дает результат. Сетка мелкая. Попадается в основном молодняк. А вот матерых браконьеров поймать практически невозможно. Как только на горизонте появляется катер рыбинспекции, бросают все и делают вид, что просто созерцают природу.

Лещ, карась, плотва. В последние годы рыбы в Москве реке становится больше. Способствует экологическая обстановка. "С 2010 года содержание нефтепродуктов на напряженных участках реки снизилось на 23 процента. А металлы снизились почти  на 10 процентов. Качество воды является определяющим для развития биоресурсов", - рассказала начальник отдела мониторинга воды Виктория Мазлова.

И ведь рыбачить никто не запрещает. В рамках разумного. "Не больше 10 крючков на гражданина, по правилам. То есть можно на одну удочку десять крючков  поставить, можно десять удочек по одному крючку", - пояснили в Росрыболовстве.

Браконьеры ставят под удар существование краснокнижных рыб. Инспекторы напоминают: за рыбу в сети можно попасть за решетку. Уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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Инспекторы Мосприроды извлекают из водоёмов ловушки
Инспекторы Мосприроды извлекают из водоёмов ловушки
Инспекторы Мосприроды извлекают из водоёмов ловушки
Инспекторы Мосприроды извлекают из водоёмов ловушки
Инспекторы Мосприроды извлекают из водоёмов ловушки
Инспекторы Мосприроды извлекают из водоёмов ловушки
Инспекторы Мосприроды
Инспекторы Мосприроды
Инспекторы Мосприроды
Инспекторы Мосприроды
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