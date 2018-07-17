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Российский посол вызван в МИД Эстонии из-за самолетов над Финским заливом

13:17
  • вторник
  • 17 июля 2018

МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине. Ему вручили ноту в связи с тем, что российские самолеты якобы дважды нарушали воздушное пространство республики. Силы обороны Эстонии утверждают, что инциденты произошли 16 июля вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе.

Посол России в Таллине вызван в МИД Эстонии. Ему вручена нота в связи с тем, что российские самолеты якобы дважды нарушали воздушное пространство республики, передает РИА Новости.

В пресс-службе эстонских Сил обороны сообщили, что инциденты произошли 16 июля до полудня вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе. Сначала в воздушном пространстве Эстонии оказался Airbus A319. После этого туда вторгся Ил-96.

Оба самолета пробыли в воздушном пространстве республики меньше минуты, утверждают эстонские военные. При этом, транспондеры у них были включены, однако план полета ни один из бортов не предоставил и в радиоконтакт с авиадиспетчерской службой не вступал.

Силы обороны Эстонии утверждают, что в 2018 году российские самолеты нарушали воздушное пространство республики уже шесть раз.

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