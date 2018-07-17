Онкоскрининг за два дня прошли более 7 тыс. человек

Шесть тысяч женщин и одна тысяча мужчин прошли бесплатный онкоскрининг в столичных поликлиниках за два дня. Это обследование позволяет выявить рак на ранних стадиях.

Более семи тысяч человек за два дня прошли онкоскрининг в рамках акции "Я выбираю здоровое будущее!" Обследование позволяет выявить рак на ранней стадии, в частности предрасположенность к раку молочной железы и яичников у женщин и раку предстательной железы у мужчин, передает TVC.RU.

"За первые два дня программы в наши поликлиники пришли более семи тысяч человек: около шести тысяч женщин и более одной тысячи мужчин. Данную акцию специально проводим каждую субботу с 08:00, чтобы все желающие смогли прийти и сдать анализы. Процедура занимает не более 30 минут. Продлится программа до конца сентября", - рассказал глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Онкоскрининг проводится бесплатно. Список столичных поликлиники, в которых можно пройти обследование, доступен на сайте Департамента здравоохранения.