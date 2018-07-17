ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Онкоскрининг за два дня прошли более 7 тыс. человек

13:22
  • вторник
  • 17 июля 2018

Шесть тысяч женщин и одна тысяча мужчин прошли бесплатный онкоскрининг в столичных поликлиниках за два дня. Это обследование позволяет выявить рак на ранних стадиях.

Более семи тысяч человек за два дня прошли онкоскрининг в рамках акции "Я выбираю здоровое будущее!" Обследование позволяет выявить рак на ранней стадии, в частности предрасположенность к раку молочной железы и яичников у женщин и раку предстательной железы у мужчин, передает TVC.RU.

"За первые два дня программы в наши поликлиники пришли более семи тысяч человек: около шести тысяч женщин и более одной тысячи мужчин. Данную акцию специально проводим каждую субботу с 08:00, чтобы все желающие смогли прийти и сдать анализы. Процедура занимает не более 30 минут. Продлится программа до конца сентября", - рассказал глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Онкоскрининг проводится бесплатно. Список столичных поликлиники, в которых можно пройти обследование, доступен на сайте Департамента здравоохранения.

Главное сегодня
Процедурный кабинет
Процедурный кабинет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100