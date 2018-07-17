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Медведев выделил региональным бюджетам 36 млрд рублей

14:47
  • вторник
  • 17 июля 2018

Региональные бюджеты получат 36 миллиардов рублей из резервного фонда. Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета Федерации. Такие меры были приняты для выполнения решения о повышении МРОТ.

Зарплаты по всей стране должны достигнуть прожиточного минимума. Премьер Дмитрий Медведев подчеркнул, что правительство окажет регионам активную поддержку в этом вопросе, а если потребуется, будет выделено дополнительное финансирование, передает "ТВ Центр".

"Мы знаем, что в ряде регионов чувствительной стала эта тема. Регионы не так легко способны решить эту задачу, я имею в виду повышение минимального  размера оплаты  труда до прожиточного минимума", - заявил Медведев.

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