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Дрыманову предъявлено обвинение во взяточничестве

14:16
  • вторник
  • 17 июля 2018

Бывшему руководителю столичного главка Следственного комитета Александру Дрыманову официально предъявлено обвинение во взяточничестве, сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что генералу вменяют два эпизода получения взятки. В среду суд должен рассмотреть о его аресте.

Экс-руководителю Следственного управления Следственного комитета по Москве Александру Дрыманову предъявлено обвинение во взяточничестве. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам собеседника агентства, Дрыманову предъявлено обвинение по части шестой статьи 290 Уголовного кодекса "Получение взятки в особо крупном размере". Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что генералу вменяют два эпизода получения взятки. Своей вины Дрыманов не признал. Сейчас он находится в СИЗО "Лефортово". Ожидается, что в среду суд рассмотрит вопрос о его аресте.

Александр Дрыманов был задержан ФСБ во вторник, 17 июля. Как сообщил представляющий его интересы адвокат Александр Карабанов, задержание связано с делом криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Ранее по этому делу были задержаны другие высокопоставленные сотрудники столичного управления СКР, в том числе первый заместитель Дрыманова Денис Никандров. Их обвиняли в получении взятки за содействие в освобождении приближенного к Калашову авторитета Андрея Кочуйкова.

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