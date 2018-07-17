​Госдума одобрила проект о замене военных кафедр учебными центрами

Законопроект о замене военных кафедр учебными центрами одобрен депутатами Госдумы в первом чтении. Проект федерального закона был рассмотрен и одобрен 30 мая на заседании кабмина.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому, военные кафедры в вузах будут заменены военными учебными центрами. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива предлагает заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры.

Проект федерального закона был рассмотрен и одобрен 30 мая на заседании правительства.

Ранее "Известия" сообщили о том, что Минобороны подготовило реформу военных кафедр. На их базе будут созданы военные учебные центры, где будут готовить офицеров запаса, кадровых офицеров, а также солдат и сержантов запаса.

Сейчас в 87 вузах есть структуры военной подготовки. В частности, 34 учебных центра проводят подготовку офицеров для последующей службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям. Кроме того, 83 военных кафедры (факультета военного обучения) готовят офицеров запаса по 150 специальностям и солдат (сержантов) запаса по 90 специальностям.

Как заявил председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов, военная подготовка в гражданских вузах является важным элементом системы подготовки и накопления профессионального и хорошо обученного мобилизационного людского ресурса.

"Цель законопроекта — повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки. Этой нормой предусмотрена возможность осуществлять военную подготовку граждан по всем существующим траекториям в едином структурном подразделении вуза – военном учебном центре", — подчеркнул Шаманов.

По его словам, объем военной подготовки будет увеличиваться, а сокращать преподавательский состав и военные кафедры не планируют.