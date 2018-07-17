На юго-западе Москвы автобус с пассажирами врезался в столб

В Москве на Профсоюзной улице рейсовый автобус врезался в столб. Пострадали пять человек, в том числе водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением.

На юго-западе Москвы автобус врезался в мачту городского освещения, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

ДТП произошло на Профсоюзной улице. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб.

В результате аварии пострадали пять человек. Состояние водителя оценивается как тяжелое, двух пассажиров – средней тяжести.

В свою очередь агентство "Москва" сообщает о четырех пострадавших, трое из которых доставлены в больницу. Его источник также сообщает, что ДТП произошло у станции метро "Коньково". Сначала автобус врезался в столб, а после столкнулся с легковым автомобилем.