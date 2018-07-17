Госдума одобрила закон об авансовых налоговых платежах физлиц

Согласно одобренному Госдумой в третьем чтении правительственному законопроекту, физические лица смогут авансом уплачивать земельный и транспортный налог, а также налог на имущество. При этом производить оплату можно будет через МФЦ. Документ вступит в силу с 1 января 2019 года.

На заседании Государственной думы в третьем и окончательном чтении был принят правительственный закон, который предусматривает уплату налога на имущество физических лиц, земельного налога и транспортного налога авансом. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как отмечается в документе, к специальным авансовым взносам предлагается отнести добровольно перечисляемые физическими лицами в бюджет в счет предстоящих платежей денежные средства.

Кроме того, закон дает физическим лицам возможность платить налоги в наличной или безналичной форме через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. На текущий момент физлица имеют возможность уплачивать налоги через банки, кассу местной администрации или же через организацию федеральной почтовой связи.

Вступит в силу документ с 1 января 2019 года.

Ранее первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников сообщил, что Госдума займется исполнением поручения президента Владимира Путина и подготовит законопроект о праве иностранцев многократно посещать Россию в безвизовом режиме конца 2018 года по паспорту болельщика.