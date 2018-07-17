Матвиенко призвала регионы активнее бороться с бедностью

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила недостаточную активность региональных властей в реализации "майского" указа президента, в частности - в ситуации с уровнем бедности. Также Матвиенко подчеркнула необходимость улучшать взаимодействие субъектов с федеральным центром. При этом председатель Совфеда отметила и положительную динамику. По ее словам, улучшается ситуация со снижением задолженности регионов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ход исполнения "майского" указа президента России, призвав региональные власти активнее включаться в процесс, а правительство - привлекать регионы к разработке и реализации национальных проектов. Ее слова приводит РИА "Новости".

"Приезжаем в регион, встречаемся с активом, беседуем. А они ждут указания из центра. Спрашиваем, какие инструменты, механизмы вы намерены использовать для снижения уровня бедности в два раза, в ответ — тишина", - сказа Матвиенко, добавив, что это же касается и вопроса строительства нового жилья.

Вместе с тем председатель верхней палаты парламента отметила, что пока не чувствует полноценного взаимодействия субъектов страны с федеральным центром. При этом Матвиенко обратила внимание, что многие вопросы все же удается успешно решать. Так, постепенно улучшается ситуация со снижением задолженности регионов и нормализацией алкогольного рынка.

В середине июня президент России Владимир Путин призвал региональные власти внимательным образом отслеживать социальные показатели, в частности уровень заработной платы, и не допускать их снижения при формировании бюджетов 2018-го и последующих годов.

После инаугурации 7 мая Путин подписал новый "майский" указ, который определяет основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей значатся вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира и снижение в два раза уровня бедности в стране.