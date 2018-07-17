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Глава Центробанка рассказала Путину об ипотечных кредитах

14:48
  • вторник
  • 17 июля 2018

Во вторник в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с Эльвирой Набиуллиной.

Председатель Центрального банка Эльвирой Набиуллиной во вторник доложила президенту России Владимиру Путину о проделанной работе за последние полгода и рассказала о состоянии финансовой системы страны, передает "ТВ Центр".

В настоящее время Центробанк занимается стимулированием привлечения инвестиций, согласно новому майскому указу главы государства. Положительная динамика наблюдается в кредитовании, в том числе ипотечном.

"Ипотека, много раз ее обсуждали, продолжает расти высокими темпами, 22,4 процента темпы роста год к году, это очень большие темпы. Конечно, снижается ставка, она у нас действительно на исторически низком уровне – 9,56. Но есть потенциал и дальнейшего снижения ставки", - рассказала Набиуллина.

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Владимир Путин и Эльвира Набиуллина
Владимир Путин и Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина
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