Из Сирии вернулись 100 российских военных полицейских

С сирийской авиабазы Хмеймим в Россию вернулись сто военных полицейских Южного военного округа. В САР они охраняли объекты и сопровождали гуманитарные грузы. Им присвоили государственные и ведомственные награды.

В Министерстве обороны России сообщили, что в страну с территории Сирии вернулись сто военных полицейских Южного военного округа. Об этом пишет РИА "Новости".

В ведомстве отметили, что в задачи военных полицейских входило сопровождение гуманитарных грузов, охрана объектов и обеспечение безопасности гуманитарных акций. Перед вылетом в Россию с авиабазы Хмеймим им присвоили государственные и ведомственные награды.

Ранее стало известно, что в пункты постоянной дислокации с авиабазы Хмеймим вернулись 27 российских самолетов и вертолетов. Вместе с техникой прибыли и специалисты летно-технического состава, медицинский отряд специального назначения и военнослужащие военной полиции.