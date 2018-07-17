МЧС: проверка ТЦ по всей России завершена на 90%

В МЧС сообщили о завершении массовой проверки торгово-развлекательных центров, которая началась по всей России после пожара в кемеровской "Зимней вишне". В настоящий момент проверено 90% объектов. Работа завершится 25 июля, после этого 30 июля о результатах доложат правительству.

В МЧС сообщили о завершении массовых проверок ТЦ по всей России, которые начались после пожара в кемеровской "Зимней Вишне".

Как сообщил "Интерфаксу" директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев, работа завершена на 90%. По его словам, 25 июля проверки официально будут завершены, после чего 30 июля о результатах доложат правительству.

Ряд ТЦ длительное время не проверялся, так как у большинства из них управляющие компании, арендаторы и собственники относятся к субъектам малого предпринимательства, в отношении которых до конца 2018 года действуют надзорные каникулы, освобождающие от проверок, отметил Еникеев.

Ранее стало известно, что после начала масштабной проверки МЧС свою работу приостановили почти 400 ТЦ.