ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЧС: проверка ТЦ по всей России завершена на 90%

15:27
  • вторник
  • 17 июля 2018

В МЧС сообщили о завершении массовой проверки торгово-развлекательных центров, которая началась по всей России после пожара в кемеровской "Зимней вишне". В настоящий момент проверено 90% объектов. Работа завершится 25 июля, после этого 30 июля о результатах доложат правительству.

В МЧС сообщили о завершении массовых проверок ТЦ по всей России, которые начались после пожара в кемеровской "Зимней Вишне".

Как сообщил "Интерфаксу" директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев, работа завершена на 90%. По его словам, 25 июля проверки официально будут завершены, после чего 30 июля о результатах доложат правительству.

Ряд ТЦ длительное время не проверялся, так как у большинства из них управляющие компании, арендаторы и собственники относятся к субъектам малого предпринимательства, в отношении которых до конца 2018 года действуют надзорные каникулы, освобождающие от проверок, отметил Еникеев.

Ранее стало известно, что после начала масштабной проверки МЧС свою работу приостановили почти 400 ТЦ.

Читайте также:
Главное сегодня
Проверка соблюдения норм пожарной безопасности в торговом центре
Проверка соблюдения норм пожарной безопасности в торговом центре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100