Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Самой высокооплачиваемой знаменитостью года по версии Forbes стал боксер Флойд Мейвезер с доходом в 285 миллионов долларов. Также в тройку вошли актер Джордж Клуни и модель Кайли Дженнер. Место в топ-10 также нашлось телеведущей Джуди Шейндлин, актеру Дуэйну "Скале" Джонсону , а также футболистам Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

Американское издание Forbes составило список из ста самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Соответствующий рейтинг опубликован на официальном сайте журнала.

Первую строчку занял боксер Флойд Мейвезер. За год он заработал 285 миллионов долларов, причем 275 из них - за бой с мастером смешанных единоборств Конором Макгрегором.

На втором месте расположился актер Джордж Клуни с годовым доходом в 239 миллионов долларов. Отмечается, что в кино Клуни последний раз снялся в 2016 году - он сыграл в картине Джоди Фостер "Финансовый монстр". Основную часть средств Клуни заработал на продаже премиального бренда текилы Casamigos британской компании Diageo Plc.

Третье место в рейтинге досталось младшей из сестер Кардашьян модели Кайли Дженнер, она заработала 166,5 миллиона долларов.

Далее в списке идут телеведущая Джуди Шейндлин (147 миллионов) и актер Дуэйн "Скала" Джонсон (124 миллиона). В топ-10 также попали музыканты из групп U2 и Coldplay, футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, а также певец Эд Ширан.